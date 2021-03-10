Сергей Миронов призвал бороться с продовольственной инфляцией, а не пытаться ее скрыть

10 марта. Mossovetinfo.ru - Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов призвал исполнительную власть бороться с продовольственной инфляцией, а не пытаться ее скрыть.



«Перед нами очередная попытка партии власти как-то повлиять на зеркало с целью подправить неприглядное изображение. За последние месяцы тема продовольственной инфляции многократно обсуждалась на самом высоком уровне, в том числе Президента и Правительства. Назывались самые разные причины: объективные и не очень, важные и второстепенные – только среди них не было ничего похожего на то, что высосали из пальца авторы инициативы. Нет ни одного реального примера, чтобы резкий скачок цен на тот или иной товар спровоцировали некие злонамеренные фейки", – сказал Сергей Миронов комментируя законодательную инициативу единороссов о введении уголовного наказания за публичное распространении заведомо ложной информации («фейков» - ред.) об изменении розничных цен на продукты первой необходимости. Слова парламентария приводит пресс-служба партии.



«Люди все равно ходят за продуктами, они смотрят на ценники не через розовые очки и все чаще задаются вопросами, на которые "Единая Россия" не в состоянии ответить", – сказал Миронов.



По словам Миронова, социалисты неоднократно предлагали программу мер по обузданию продовольственной инфляции, среди которых поддержка сельхозпрозводителей, прекращение политики девальвации рубля, борьба с перекупщиками.



Накануне СМИ сообщили, что депутат от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект о введении наказания за распространение заведомо ложной информации, которая провоцирует рост цен на продукты



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По данным социологических опросов, рост цен на продукты питания стал одной из главных проблем для россиян.