Другие материалы
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В России
03.02.2025, 08:13
Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ
3 февраля — Mossovetinfo.ru — 70 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение прошедшей ночи перехвачены ...
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В России
29.01.2025, 10:18
Более сотни беспилотников уничтожили над Россией за прошедшую ночь - Минобороны
29 января — Mossovetinfo.ru — 104 украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены и уничтожены дежурными сре...
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В России
26.01.2025, 11:03
На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено 1,5 млрд рублей – правительство РФ
26 января — Mossovetinfo.ru — Из резервного фонда Правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последс...