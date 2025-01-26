Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ

3 февраля — Mossovetinfo.ru — 70 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО, - сообщает Минобороны России.



«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БпЛА – над территорией Ростовской области; 25 БпЛА – над территорией Волгоградской области; семь – над территорией Астраханской, пять – над территорией Воронежской, четыре – над территорией Белгородской и два над территорией Курской области», - говорится в сообщении Минобороны в официальном информационном канале.