В России     23.10.2025 10:37

Силы ПВО за ночь сбили 139 беспилотников ВСУ над регионами РФ

23 сентября — Mossovetinfo.ru — 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены и перехвачены в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО, сообщило Минобороны России в своем официальном информационном канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
— 56 – над территорией Белгородской области,
— 22 – над территорией Брянской области,
— 21 – над территорией Воронежской области,
— 14 – над территорией Рязанской области,
— 13 – над территорией Ростовской области,
— 4 – над территорией Республики Крым,
— 2 – над территорией Тамбовской области,
— 2 – над территорией Волгоградской области,
— 2 – над территорией Орловской области,
— 2 – над территорией Калужской области,
— 1 – над территорией Курской области», отмечено в сообщении Минобороны России.

