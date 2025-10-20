Силы ПВО за ночь сбили 139 беспилотников ВСУ над регионами РФ

23 сентября — Mossovetinfo.ru — 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены и перехвачены в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО, сообщило Минобороны России в своем официальном информационном канале.



«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

— 56 – над территорией Белгородской области,

— 22 – над территорией Брянской области,

— 21 – над территорией Воронежской области,

— 14 – над территорией Рязанской области,

— 13 – над территорией Ростовской области,

— 4 – над территорией Республики Крым,

— 2 – над территорией Тамбовской области,

— 2 – над территорией Волгоградской области,

— 2 – над территорией Орловской области,

— 2 – над территорией Калужской области,

— 1 – над территорией Курской области», отмечено в сообщении Минобороны России.