Другие материалы
23.10.2025, 10:37
Силы ПВО за ночь сбили 139 беспилотников ВСУ над регионами РФ
23 сентября — Mossovetinfo.ru — 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены и перех...
20.10.2025, 13:35
Темы территориальных обменов в зоне СВО и планы на саммит в Будапеште – брифинг представителя Кремля
20 октября — Mossovetinfo.ru — Тема возможностей территориальных обменов между Россией и Украиной, планы Москвы на с...
20.10.2025, 09:20
Мониторинг цен на рыбную продукцию в России будет вестись на основе биржевых данных
20 октября — Mossovetinfo.ru — Правительство России включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на ...