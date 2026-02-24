Другие материалы
-
В России
11.03.2026, 09:17
Силы ПВО за ночь сбили 185 украинских беспилотников
11 марта — Mossovetinfo.ru — В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 185 украинских беспилот...
-
В России
04.03.2026, 07:10
К усилению мер наказания коррупционерам и мигрантам призвал Бастрыкин на коллегии
4 марта — Mossovetinfo.ru —Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин ...
-
В России
24.02.2026, 11:21
Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы
24 февраля — Mossovetinfo.ru — В преддверии отчета Правительства в Государственной Думе о работе за 2025 год, запланир...