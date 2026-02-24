Силы ПВО за ночь сбили 185 украинских беспилотников

11 марта — Mossovetinfo.ru — В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 185 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.



«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.



Также Минобороны сообщает, что отключение зарубежных терминалов связи не оказало влияния на работу российских систем управления БПЛА.



«Необходимо отметить, что расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи. Отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА различного типа», - говорится в сообщении.



Отмечается, что БПЛА войск беспилотных систем продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и живую силу противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени.