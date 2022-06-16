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В России     16.06.2022 12:28

«Сириус» и VK подписали соглашение о сотрудничестве

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Теги:  «Сириус»  VK  соглашение 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева и генеральный директор VK Владимир Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме. подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили ИА МОССОВЕТ в федеральной территории «Сириус».

Стороны договорились о проведении музыкального фестиваля VK Fest на федеральной территории «Сириус», а также о реализации образовательного модуля, в который войдут стажировки, лекции и цикл образовательных курсов, посвященных ИТ-специальностям.

Соглашение стало продолжением сотрудничества между «Сириусом» и VK. В настоящее время на федеральной территории открыт коворкинг VK, где партнеры реализуют ряд совместных образовательных и просветительских проектов.

«Технологии VK помогают миллионам людей общаться и развлекаться не только онлайн, но и в офлайне. VK Fest – яркий тому пример. Мы рады, что в этом году можем расширить географию фестиваля и предложить пользователям еще больше возможностей. И нам очень приятно, что нашим партнером в этом стал именно “Сириус”, с которым мы давно и плодотворно сотрудничаем», – комментирует Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

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Теги: 
«Сириус»  VK  соглашение 

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