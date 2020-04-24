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В России     24.04.2020 18:56

Система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением - Голикова

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Теги:  Татьяна Голикова  коронавирус  здравоохранение 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – В центральном регионе России, в первую очередь в Москве и Подмосковье, система здравоохранения работает с большим напряжением, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

По словам Голиковой, в других регионах нет такого количества заболевших коронавирусом, как в Московском регионе, однако и там отмечается рост числа заболевших.

«К сожалению, за прошедшую неделю - ровно с пятницы прошлой недели по пятницу этой недели - количество заболевших в Российской Федерации выросло более чем в два раза. Если точнее, в 2,1 раза», - заявила вице-премьер.

Голикова отметила, что население устало от ограничительных мер, поэтому важно оценить, когда появится возможность их ослабления.

В России на 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. При этом 36 867 случаев заболевания выявлено в Москве, еще 7889 случаев зафиксировано в Московской области.


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Теги: 
Татьяна Голикова  коронавирус  здравоохранение 

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