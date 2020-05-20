20 мая. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в фазу стабилизации, заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



В тоже время Вуйнович подчеркнула, что несмотря на то, что распространение коронавируса в России замедлилось, необходимо добиваться дальнейшего сокращения случаев заражения.



«Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции», - заявила представитель ВОЗ.



Также Вуйнович отметила, что для сокращения количества заболеваний и контроля над коронавирусом, критически важными являются выявление контактов заболевших и соблюдение карантинных норм.



Представитель ВОЗ сравнила ситуацию в борьбе с коронавирусом с марафоном, в котором мир находится только на половине пути.