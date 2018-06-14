14 июня. Mossovetinfo.ru – Известный режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Известно, что в последнее время Говорухин тяжело болел.
Биографию Станислава Говорухина можно узнать здесь.
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