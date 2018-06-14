Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     14.06.2018 11:06

Скончался режиссер Станислав Говорухин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Станислав Говорухин  смерть 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Известный режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Известно, что в последнее время Говорухин тяжело болел.


Биографию Станислава Говорухина можно узнать здесь.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Станислав Говорухин  смерть 

Возврат к списку

Лента новостей

12:09 Общество Станислав Говорухин. Биография

11:06 В России Скончался режиссер Станислав Говорухин

10:32 Город (Москва и область) Систему штормового предупреждения создадут в Москве к 2020 году

09:50 Город (Москва и область) Ночной велопарад пройдет в Москве 4 августа

09:18 Общество Какой будет погода в Москве 14 июня

Актуальные материалы

08:22 Город (Москва и область) ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве

17:50 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в дни матчей ЧМ-2018

09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018

22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве

22:35 Город (Москва и область) ЧМ-2018: какие улицы перекрыты в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru