Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     16.04.2020 18:17

Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Республика Алтай  заражение 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – В России не осталось регионов, в которых не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Первый случай заражения выявлен в Республике Алтай, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Таким образом, случаи заражения выявлены во всех 85 регионах России.

На утро 16 апреля в России было выявлено 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. Вылечились 2304 человек, умерли - 232.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Республика Алтай  заражение 

Возврат к списку

Лента новостей

18:17 В России Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России

18:10 Власть Путин отложил празднование Дня Победы

17:50 Власть Путин предложил запустить льготную ипотечную программу с кредитами под 6,5%

17:33 Город (Москва и область) Случаи ОРВИ в Москве будут расценивать как подозрение на коронавирус - власти

16:45 Город (Москва и область) Москвичи продолжают нарушать режим самоизоляции - власти

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru