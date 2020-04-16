16 апреля. Mossovetinfo.ru – В России не осталось регионов, в которых не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
Первый случай заражения выявлен в Республике Алтай, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Таким образом, случаи заражения выявлены во всех 85 регионах России.
На утро 16 апреля в России было выявлено 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. Вылечились 2304 человек, умерли - 232.
18:17 В России Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России
18:10 Власть Путин отложил празднование Дня Победы
17:50 Власть Путин предложил запустить льготную ипотечную программу с кредитами под 6,5%
17:33 Город (Москва и область) Случаи ОРВИ в Москве будут расценивать как подозрение на коронавирус - власти
16:45 Город (Москва и область) Москвичи продолжают нарушать режим самоизоляции - власти
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель