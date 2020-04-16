16 апреля. Mossovetinfo.ru – В России не осталось регионов, в которых не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.



Первый случай заражения выявлен в Республике Алтай, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Таким образом, случаи заражения выявлены во всех 85 регионах России.



На утро 16 апреля в России было выявлено 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. Вылечились 2304 человек, умерли - 232.