17 апреля. Mossovetinfo.ru – Информация о том, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин может перейти на работу в Совет Федерации не имеет под собой оснований, об этом заявило пресс-бюро СВР
Глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов назвал информацию о переходе Нарышкина на работу в Совет Федерации безосновательными слухами.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники опубликовала сообщение о том, что Сергей Нарышкин может занять место спикера Совета Федерации вместо Валентины Матвиенко, которая, в свою очередь, возглавит Пенсионный фонд России. Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко отказался комментировать эту информацию.
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