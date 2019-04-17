17 апреля. Mossovetinfo.ru – Информация о том, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин может перейти на работу в Совет Федерации не имеет под собой оснований, об этом заявило пресс-бюро СВР



Глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов назвал информацию о переходе Нарышкина на работу в Совет Федерации безосновательными слухами.



Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники опубликовала сообщение о том, что Сергей Нарышкин может занять место спикера Совета Федерации вместо Валентины Матвиенко, которая, в свою очередь, возглавит Пенсионный фонд России. Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко отказался комментировать эту информацию.