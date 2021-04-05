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В России     05.04.2021 11:19

СМИ сообщили о новой схеме банковских мошенников

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Теги:  банки  мошенники 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — В России появилась новая схема банковского мошенничества, сообщает РИА Новости.

Мошенники рассылают письма якобы от кредитной организации, в котором предлагают оформить банковский вклад под выгодный процент, якобы в рамках акции, о которой на сайте банка нет информации. Для оформления вклада предлагается пройти по ссылке якобы на страницу онлайн-банка, где требуется пройти аутентификацию, в том числе указав логин и пароль к своему банковскому счету.

По мнению экспертов, новая схема возникла, так как россияне уже знают, что нельзя никому сообщать данные своего банковского счета по телефону. Однако в предложении якобы от банка многие могут не увидеть ничего подозрительного, также люди могут не понять, что данные логина и пароля своего банковского счета они вводят на фейковом сайте, а не на сайте банка.

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Теги: 
банки  мошенники 

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