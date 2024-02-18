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В России     04.03.2024 13:56

Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

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Теги:  Путин  Собянин  встреча  экономика  доклад  власть  эффективность 

4 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в столице, в том числе развитие транспортной инфраструктуры, рост производственных показателей и инвестиционной активности, сообщает сайт Кремля.

Собянин в своем аккаунте в Telegram сообщил, что на встрече с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным доложил ему об итогах развития Москвы в 2023 году
Путин, Собянин, Москва, экономика, рост
"Результаты — одни из лучших за всю современную историю города. Двузначные темпы роста — от 25 до 40% — во всех важных для нас отраслях промышленности: фармацевтике, автомобилестроении, электронике, производстве продуктов питания.

Ввод жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости превысил 15 млн кв. м. А ведь ещё несколько лет назад мы строили примерно 8 млн квадратов в год и считали это отличным результатом.

Государственные и частные инвестиции достигли 6,9 трлн рублей. Город реализовал такие беспрецедентные проекты, как Большая кольцевая линия метро и Московский скоростной диаметр", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что более подробная информация об успехах в социально-экономическом развитии города размещена на сайте горадминистрации.

"Как сказал Президент, столица — центр науки, образования, промышленности. И всё, что происходит в Москве, очень важно для экономики России. Мы это понимаем и делаем максимум для того, чтобы наш город и дальше оставался локомотивом развития всей страны", - сообщил мэр.

Фото - сайт Кремля

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Теги: 
Путин  Собянин  встреча  экономика  доклад  власть  эффективность 

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