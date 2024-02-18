Другие материалы
-
В России
04.03.2024, 13:56
Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году
4 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждалась соц...
-
В России
26.02.2024, 09:39
Правительство России утвердило правила отчуждения федерального имущества
26 февраля — Mossovetinfo.ru — Постановлением от 22 февраля 2024 года №208 утверждён порядок подготовки решений Правите...
-
В России
18.02.2024, 15:06
Противник потерял в районе Авдеевки более 1500 военнослужащих - Минобороны РФ
18 февраля — Mossovetinfo.ru — "17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» по...