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В России     22.04.2020 17:25

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков по всей России

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Теги:  цифровые пропуска  Сергей Собянин 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России, сообщает ТАСС.

Цифровые пропуска помогут контролировать межрегиональные перевозки, заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространение коронавируса.

Цифровые пропуска введены в Москве и Московской области с 15 апреля. Они необходимы для поездок по городу на автомобиле или общественном транспорте. При этом к цифровому пропуску должен быть привязан номер транспортной карты или госномер автомобиля.

С 22 апреля в Москве введена автоматическая система проверки цифровых пропусков.


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Теги: 
цифровые пропуска  Сергей Собянин 

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