22 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России, сообщает ТАСС.
Цифровые пропуска помогут контролировать межрегиональные перевозки, заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространение коронавируса.
Цифровые пропуска введены в Москве и Московской области с 15 апреля. Они необходимы для поездок по городу на автомобиле или общественном транспорте. При этом к цифровому пропуску должен быть привязан номер транспортной карты или госномер автомобиля.
С 22 апреля в Москве введена автоматическая система проверки цифровых пропусков.
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