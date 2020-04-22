22 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России, сообщает ТАСС.



Цифровые пропуска помогут контролировать межрегиональные перевозки, заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространение коронавируса.



Цифровые пропуска введены в Москве и Московской области с 15 апреля. Они необходимы для поездок по городу на автомобиле или общественном транспорте. При этом к цифровому пропуску должен быть привязан номер транспортной карты или госномер автомобиля.



С 22 апреля в Москве введена автоматическая система проверки цифровых пропусков.