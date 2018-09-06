6 сентября. Mossovetinfo.ru – Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.



Индексация будет проведена на 2,4%, среднегодовой размер пенсий после индексации составит 9 215 рублей.