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В России     29.03.2021 16:03

СП РФ предложила расширить список получателей социальных пособий

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Теги:  Счетная палата  Алексей Кудрин  социальные выплаты 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Счетная палата предложила расширить список получателей социальных пособий, сообщает РИА Новости.

На заседании бюджетного комитета Совета Федерации, глава СП Алексей Кудрин заявил, что социальные пособия должны получать не только семьи с детьми, но и любые граждане и семьи, чей доход не позволяет выйти из зоны бедности.

Кроме того, даже нынешняя система выплаты пособий не всегда позволяет выйти из зоны бедности. В частности, пособия на детей распределяются между всеми членами семьи, при этом, дефицит дохода в семье может превышать размер пособия.

Кудрин сообщил, что свои предложения Счетная палата уже направила в правительство.

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Теги: 
Счетная палата  Алексей Кудрин  социальные выплаты 

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