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В России     25.04.2019 16:08

Срок перехода на цифровое телевидение в России продлили до 14 октября

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Теги:  цифровое телевиденье 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Срок перехода российских регионов на цифровое телевиденье продлен до 14 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.

Первоначально планировалось, что переход к цифровому ТВ в России завершится 3 июня. В настоящее время к цифровому телевидению еще не подключены 57 регионов России. Срок перехода к цифровому ТВ будет продлен для 21 региона.

Срок перехода к цифровому ТВ продлен в связи с началом дачного сезона и периода летних отпусков.


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Теги: 
цифровое телевиденье 

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