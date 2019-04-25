25 апреля. Mossovetinfo.ru – Срок перехода российских регионов на цифровое телевиденье продлен до 14 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.



Первоначально планировалось, что переход к цифровому ТВ в России завершится 3 июня. В настоящее время к цифровому телевидению еще не подключены 57 регионов России. Срок перехода к цифровому ТВ будет продлен для 21 региона.



Срок перехода к цифровому ТВ продлен в связи с началом дачного сезона и периода летних отпусков.