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В России     07.07.2020 08:36

Стали известны самые высокооплачиваемые работы на «удаленке» в России

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Теги:  работа  удаленная работа  зарплаты  исследование 

7 июля. Mossovetinfo.ru – Сервис подбора персонала «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые в России варианты работы на «удаленке», сообщает РИА Новости.

Самую высокую зарплату работая из дома может получать главный бухгалтер, если он работает в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом. В месяц его заработок может составлять до 250 тысяч рублей.

Переводчики с английского языка работая из дома могут зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, в зависимости от количества заказов.

Менеджеры по развитию бизнеса могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей плюс процент с продаж. Специалистам по контекстной рекламе могут за работу на «удаленке» платить до 120 тысяч рублей, опытным программистам – до 110 тысяч рублей.

Работа на «удаленке» стала востребована в период ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В июне в Госдуму был внесен законопроект о регулировании удаленной работы.


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Теги: 
работа  удаленная работа  зарплаты  исследование 

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