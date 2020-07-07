7 июля. Mossovetinfo.ru – Сервис подбора персонала «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые в России варианты работы на «удаленке», сообщает РИА Новости.



Самую высокую зарплату работая из дома может получать главный бухгалтер, если он работает в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом. В месяц его заработок может составлять до 250 тысяч рублей.



Переводчики с английского языка работая из дома могут зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, в зависимости от количества заказов.



Менеджеры по развитию бизнеса могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей плюс процент с продаж. Специалистам по контекстной рекламе могут за работу на «удаленке» платить до 120 тысяч рублей, опытным программистам – до 110 тысяч рублей.



Работа на «удаленке» стала востребована в период ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В июне в Госдуму был внесен законопроект о регулировании удаленной работы.