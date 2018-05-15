Другие материалы
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В России
16.05.2018, 10:41
Стартовало автомобильное движение по Крымскому мосту
16 мая. Mossovetinfo.ru – Открылось движение автомобилей по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщает РИА Новости. Рано утром навстречу друг другу со стороны Крыма и Тамани двинулись кол...
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В России
15.05.2018, 13:46
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
15 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник приняла в первом чтении закон о контрсанкциях, сообщает РИА Новости. Закон был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента ...
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В России
15.05.2018, 11:31
Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу - Мосгорсуд
15 мая. Mossovetinfo.ru – Решение суда о блокировке мессенджера Telegram не вступило в силу, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Ранее на сайте Таганского суда по...