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В России     16.05.2018, 10:41

Стартовало автомобильное движение по Крымскому мосту

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Теги:  Крымский мост  открытие  дороги 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Открылось движение автомобилей по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщает РИА Новости.

Рано утром навстречу друг другу со стороны Крыма и Тамани двинулись колонны автомобилей и мотоциклов, украшенные российскими флагами. Возглавляли колонны местные жители, строители моста и ветераны. Две колонны встретились на автодорожной арке. В течение всей дороги автомобилисты и байкеры приветствовали открытие моста длинными гудками.

Торжественное открытие моста состоялось днем ранее – 15 мая. В нем принял участие президент России Владимир Путин, который на автомобиле КАМАЗ проехал с материковой части в Крым.

В настоящее время движение по мосту открыто для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Движение грузовиков по мосту планируется открыть предстоящей осенью, а движение железнодорожных составов – в декабре 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
Крымский мост  открытие  дороги 

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