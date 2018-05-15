16 мая. Mossovetinfo.ru – Открылось движение автомобилей по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщает РИА Новости.



Рано утром навстречу друг другу со стороны Крыма и Тамани двинулись колонны автомобилей и мотоциклов, украшенные российскими флагами. Возглавляли колонны местные жители, строители моста и ветераны. Две колонны встретились на автодорожной арке. В течение всей дороги автомобилисты и байкеры приветствовали открытие моста длинными гудками.



Торжественное открытие моста состоялось днем ранее – 15 мая. В нем принял участие президент России Владимир Путин, который на автомобиле КАМАЗ проехал с материковой части в Крым.



В настоящее время движение по мосту открыто для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Движение грузовиков по мосту планируется открыть предстоящей осенью, а движение железнодорожных составов – в декабре 2019 года.