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В России     08.02.2021 10:13

Стоимость электроэнергии в России достигла максимума за 5 лет

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Теги:  электроэнергия  стоимость  рост цен 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Оптовые цены на электроэнергию достигли в России максимального показателя за последние пять лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка».

Одноставочная оптовая цена электроэнергии в России состоит из стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) и стоимости мощности. При этом, существуют две ценовые зоны: Европейская часть страны и Урал (первая ценовая зона), и восточная часть страны (вторая ценовая зона).

В обзоре отмечается, что в 2020 году оптовая цена в первой ценовой зоне выросла на 3,4% (до 2,54 тысячи рублей за 1 Мвт.ч), а во второй ценовой зоне - на 0,6% (до 1,78 тысячи рублей за 1 Мвт.ч).

При этом, отмечается, что рост цен на электроэнергию произошел на фоне падения спроса. За прошедший год стоимость самой электроэнергии снизилась (в первой ценовой зоне - на 6%, во второй ценовой зоне - на 3,9%), а рост цены произошел за счет повышения стоимости мощности. В первой ценовой зоне рост стоимости мощности составил за год 14,3%, во второй ценовой зоне - 7,1%.

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Теги: 
электроэнергия  стоимость  рост цен 

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