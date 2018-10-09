Другие материалы
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В России
10.10.2018, 11:45
Стоимость полиса ОСАГО изменится в России с 1 сентября 2019 года
10 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября 2019 года в России изменится стоимость полиса ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на имеющий в распоряжении редакции документ о предлагаемых поправках ...
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В России
10.10.2018, 09:17
В России на две недели продлили переход на цифровое телевиденье
10 октября. Mossovetinfo.ru – Срок перехода на цифровое телевиденье в России продлен на 2 недели, сообщил в интервью «Известиям» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникац...
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В России
09.10.2018, 21:12
Названы самые популярные модели иномарок в разных федеральных округах России
9 октября. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали модели иномарок, наиболее популярные в разных федеральных округах России. В Сибирском и Дальневосточном феде...