10 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября 2019 года в России изменится стоимость полиса ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на имеющий в распоряжении редакции документ о предлагаемых поправках Минфина в закон об ОСАГО. По данным издания, законопроект уже направлен на утверждение в правительство.



В настоящее время стоимость полиса ОСАГО рассчитывается путем умножения базового тарифа (от 3432 до 4118 рублей) на коэффициенты, которые учитывают стаж и возраст водителя, регион регистрации автомобиля, и мощность его двигателя. В мае текущего года Минфин заявил о расширении базового тарифа. Нижняя граница тарифа составит 2746 рублей, верхняя – 4942 рубля.



С 1 сентября 2018 года Минфин предлагает разрешить страховщикам устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% выше или ниже базового тарифа, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. При этом с 1 сентября планируется отменить коэффициент мощности двигателя автомобиля, а с 1 сентября 2020 года – региональный коэффициент.



При этом Минфин намерен контролировать страховщиков, с тем, чтобы те не смогли установить экономически необоснованную стоимость полиса.