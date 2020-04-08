8 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца года из-за пандемии коронавируса стоимость жилья в России может упасть на 5-10%, а в Москве – на 10-15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Эксперты рассмотрели два сценария возвращения страны к обычной жизни после завершения режима самоизоляции: базовый, при котором предполагается быстрое восстановление деловой активности и спроса на жилье, и стрессовый, в котором заложено два месяца на возвращение страны к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, а также рост безработицы и фактор вынужденных отпусков за свой счет. При этом эксперты исходят из того, что режим самоизоляции, введенный до конца апреля, продлен не будет.
При базовом сценарии прогнозируется падение цен на жилье в Москве на 5-10%, а в целом по России – на 5%. Также ожидается снижение количества выдаваемых ипотечных кредитов на 20%.
При стрессовом сценарии ожидается падение цен на жилье в Москве на 10-15%, в среднем по России – на 5-10%, сокращение количества ипотечных кредитов – на 40%.
13:18 Город (Москва и область) В Москве продлили на год срок действия разрешений на строительство
13:00 Власть Всем частным лабораториям в России разрешили проводить тесты на коронавирус
12:04 Город (Москва и область) Москва выделит федеральным больницам города 5 мрлд руб для борьбы с коронавирусом
11:49 В России Стоимость жилья в Москве может упасть на 15% из-за пандемии коронавируса - эксперты
11:01 Город (Москва и область) Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений