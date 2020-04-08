8 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца года из-за пандемии коронавируса стоимость жилья в России может упасть на 5-10%, а в Москве – на 10-15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».



Эксперты рассмотрели два сценария возвращения страны к обычной жизни после завершения режима самоизоляции: базовый, при котором предполагается быстрое восстановление деловой активности и спроса на жилье, и стрессовый, в котором заложено два месяца на возвращение страны к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, а также рост безработицы и фактор вынужденных отпусков за свой счет. При этом эксперты исходят из того, что режим самоизоляции, введенный до конца апреля, продлен не будет.



При базовом сценарии прогнозируется падение цен на жилье в Москве на 5-10%, а в целом по России – на 5%. Также ожидается снижение количества выдаваемых ипотечных кредитов на 20%.



При стрессовом сценарии ожидается падение цен на жилье в Москве на 10-15%, в среднем по России – на 5-10%, сокращение количества ипотечных кредитов – на 40%.