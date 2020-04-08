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В России     08.04.2020 11:49

Стоимость жилья в Москве может упасть на 15% из-за пандемии коронавируса - эксперты

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Теги:  коронавирус  цены на жилье  прогноз 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца года из-за пандемии коронавируса стоимость жилья в России может упасть на 5-10%, а в Москве – на 10-15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Эксперты рассмотрели два сценария возвращения страны к обычной жизни после завершения режима самоизоляции: базовый, при котором предполагается быстрое восстановление деловой активности и спроса на жилье, и стрессовый, в котором заложено два месяца на возвращение страны к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, а также рост безработицы и фактор вынужденных отпусков за свой счет. При этом эксперты исходят из того, что режим самоизоляции, введенный до конца апреля, продлен не будет.

При базовом сценарии прогнозируется падение цен на жилье в Москве на 5-10%, а в целом по России – на 5%. Также ожидается снижение количества выдаваемых ипотечных кредитов на 20%.

При стрессовом сценарии ожидается падение цен на жилье в Москве на 10-15%, в среднем по России – на 5-10%, сокращение количества ипотечных кредитов – на 40%.


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Теги: 
коронавирус  цены на жилье  прогноз 

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