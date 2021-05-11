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В России     11.05.2021 16:43

Стрельба в школе в Казани: что известно

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Теги:  Казань  школа  стрельба 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Во вторник, 11 мая в казанской школе на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь по учащимся, в результате погибло 9 человек, пострадал 21 человек.  

На настоящий момент погибли 9 жертв нападения - семеро детей, учитель и одна из сотрудниц школы. Кроме того, 18 школьников и трое взрослых находятся в больницах с ранениями и травмами.  

Нападавший был задержан, это бывший ученик школы Ильназ Галявиев, который сейчас является студентом колледжа «ТИСБИ». Установлено, что он стрелял из дробовика Hatsan ESCORT, который был официально зарегистрирован. Разрешение на оружие Галявиев получил 29 апреля.  

По факту нападения было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился передать расследование в центральный аппарат ведомства.  

Президенту России Владимиру путину было доложено о случившемся в Казани. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Министру просвещения Сергею Кравцову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено вылететь на место трагедии в Казань.

Кроме того, директору Росгвардии Владимиру Золотову поручено проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.

Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился выплатить пострадавшим от 200 до 400 тысяч рублей, семьям погибших - по миллиону рублей. В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен траур.  


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Теги: 
Казань  школа  стрельба 

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