4 декабря. Mossovetinfo.ru - Арбитражный суд Башкирии отменил приватизацию «Башскирской содовой компании» по представлению Генпрокуратуры, сообщается на официальном сайте генеральной прокуратуры РФ.



Суд постановил, что акции компании, держателями которых являются АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия», должны быть переданы Росимуществу. Соответствующее распоряжение направлено АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются соответственно держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций.



Исковое заявление генпрокуратуры поступило в суд во исполнение поручения президента, который поручил разобраться, каким образом государство утратило контроль над «Башскирской содовой компанией». Проведенная проверка показала, что приватизация компании была проведена с большими нарушениями, переход прав произошел помимо воли Российской Федерации.



Темпа приватизации «Башскирской содовой компании» получила широкое освещение в результате попытки компании пополнить ресурсную базу за счет добычи известняка на горе Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов. Начатая компанией вырубка лесов на Куштау спровоцировала общественные протесты, которые вылились в столкновения с представителями компании и правоохранителями.



Власти Башкирии намеревались найти компромиссное решение, которое устроило бы все стороны, но в итоге констатировали «полное непонимание» совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем. В результате гора Куштау получила статус памятника природы. Кроме того, республиканские власти решили приобрести контрольный пакет компании, однако в итоге обратились в СК и Генпрокуратуру, посчитав, что приватизация компании в 2010-2013 годах произошла несправедливо.



Федеральные власти поддержали власти Башкирии, в результате 26 августа президент России Владимир Путин дал поручение разобраться, каким образом БСК ушла из-под контроля государства.



«Башкирская содовая компания» является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.