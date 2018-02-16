Суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43% - Госдума

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума. Согласно документу, с мая 2018 года прожиточный минимум будет равен 11 163 рублям. В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей, или 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года.



Решено повысить МРОТ на восемь месяцев раньше - с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.

Суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.