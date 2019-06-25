Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     25.06.2019 10:20

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  система Платон  тарифы  индексация 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

С 1 июля тариф вырастет на 14 копеек и составит 2,04 рубля за километр. В дальнейшем планируется проиндексировать тариф с 1 февраля 2020 года до 2,20 рубля за километр, а с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за километр. После этого ежегодно 1 февраля тариф будет индексироваться на размер годовой инфляции.

Система «Платон» введена для большегрузных автомобилей в ноябре 2015 года. Система взимает с большегрузов плату за вред в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автодорогам. В настоящее время в системе зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей. Объем поступлений в Дорожный фонд с момента начала работы системы «Платон» составил 77 миллиардов рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
система Платон  тарифы  индексация 

Возврат к списку

Лента новостей

10:20 В России Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

09:55 Происшествия Росреестр Москвы рассказал о мошеннических схемах с арендованными квартирами

09:36 Город (Москва и область) Потребление воды в Москве значительно выросло из-за жары

09:22 В мире ПАСЕ проголосовала за возвращение России

08:57 Общество Солнечная и сухая погода ожидается в Москве 25 июня

Актуальные материалы

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru