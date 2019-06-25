25 июня. Mossovetinfo.ru – Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
С 1 июля тариф вырастет на 14 копеек и составит 2,04 рубля за километр. В дальнейшем планируется проиндексировать тариф с 1 февраля 2020 года до 2,20 рубля за километр, а с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за километр. После этого ежегодно 1 февраля тариф будет индексироваться на размер годовой инфляции.
Система «Платон» введена для большегрузных автомобилей в ноябре 2015 года. Система взимает с большегрузов плату за вред в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автодорогам. В настоящее время в системе зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей. Объем поступлений в Дорожный фонд с момента начала работы системы «Платон» составил 77 миллиардов рублей.
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