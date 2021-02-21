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В России     24.02.2021 09:31

Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

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Теги:  тарифы  тепло  электроэнергия  рост тарифов 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти из-за повышения утилизационных сборов на добывающую технику, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

Как сообщается в письме планируется повысить утилизационный сбор на спецтехнику на 2-4%, на автомобили - на 25%. В том числе планируется повысить утилизационный сбор на технику, используемую при добыче угла: бульдозеры, колесные ковшовые погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику. Это приведет к росту затрат угледобывающих компаний, что в свою очередь, приведет к увеличению тарифов на тепловую, а в ряде регионов на электрическую энергию.

В связи с этим в Минэнерго считают, что сборы необходимо повышать поэтапно, а на ряд видов техники оставить их такими как есть, чтобы избежать роста расходов населения и инфляции.

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Теги: 
тарифы  тепло  электроэнергия  рост тарифов 

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