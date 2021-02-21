Другие материалы
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В России
24.02.2021, 10:41
В Оренбургской области восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Во всех населенных пунктах Оренбургской области, где было прервано газоснабжение из-за аварии на газопроводе, возобновлена подача газа и работа газораспределительных стан...
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В России
24.02.2021, 09:31
Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти из-за повышения утилизационных сборов на добывающую технику, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра ...
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В России
21.02.2021, 09:12
МВД разработало критерии для доставления пьяных граждан в вытрезвители
21 февраля. Mossovetinfo.ru – В МВД разработали порядок доставления в медицинские вытрезвители нетрезвых граждан. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Сог...