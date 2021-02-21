В России 24.02.2021, 09:31 Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти из-за повышения утилизационных сборов на добывающую технику, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра ...