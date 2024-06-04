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В России     19.06.2024 06:39

Татьяна Голикова обозначила ключевые задачи нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

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Теги:  Россия  продолжительность жизни  нацпроект  Голикова  Путин 

19 июня — Mossovetinfo.ru — Президент поставил задачу к 2030 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. У России есть потенциал для роста. Татьяна Голикова назвала ключевые направления достижения национальных целей в здравоохранении, которые нашли отражение в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь»:
• создание доступной инфраструктуры системы здравоохранения,
• изменение моделей профилактической работы,
• борьба с заболеваниями, влияющими на уровень смертности,
• цифровизация здравоохранения.

Об этом сообщает телеграм-канал Правительства России.

Более 60% факторов, влияющих на продолжительность жизни, – социальные. Поэтому для ее увеличения важно обеспечить продолжительность здоровой активной жизни, отсрочить развитие хронических заболеваний.

Один из приоритетов нацпроекта – организация медицинской помощи на селе. В среднем продолжительность жизни в сельской местности почти на два года ниже, чем в городах. К 2030 году предстоит повысить ожидаемую продолжительность жизни на селе до 77 лет.

С 1 января 2024 года в трех регионах реализуется пилотный проект по созданию благоприятных жизненных условий на селе и в малых городах. В числе прочего это поможет улучшить демографическую ситуацию в сельской местности.

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Теги: 
Россия  продолжительность жизни  нацпроект  Голикова  Путин 

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