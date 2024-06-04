Татьяна Голикова обозначила ключевые задачи нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

19 июня — Mossovetinfo.ru — Президент поставил задачу к 2030 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. У России есть потенциал для роста. Татьяна Голикова назвала ключевые направления достижения национальных целей в здравоохранении, которые нашли отражение в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь»:

• создание доступной инфраструктуры системы здравоохранения,

• изменение моделей профилактической работы,

• борьба с заболеваниями, влияющими на уровень смертности,

• цифровизация здравоохранения.



Об этом сообщает телеграм-канал Правительства России.



Более 60% факторов, влияющих на продолжительность жизни, – социальные. Поэтому для ее увеличения важно обеспечить продолжительность здоровой активной жизни, отсрочить развитие хронических заболеваний.



Один из приоритетов нацпроекта – организация медицинской помощи на селе. В среднем продолжительность жизни в сельской местности почти на два года ниже, чем в городах. К 2030 году предстоит повысить ожидаемую продолжительность жизни на селе до 77 лет.



С 1 января 2024 года в трех регионах реализуется пилотный проект по созданию благоприятных жизненных условий на селе и в малых городах. В числе прочего это поможет улучшить демографическую ситуацию в сельской местности.