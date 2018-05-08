8 мая. Mossovetinfo.ru – Telegram обжаловал решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года о законности приказа ФСБ о необходимости предоставления ей ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом в своем telegram-канале Павел Чиков.
Telegram просит признать приказ ФСБ «как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий; устанавливающий внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц; содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан».
20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Telegram 2 апреля уведомил Роскомнадзор, что не имеет технической возможности передать ФСБ ключи шифрования.
В компании пояснили, что переписка из «секретных чатов» вообще нигде не хранится. При этом, данные из других чатов хранятся в разных местах, и администратор мессенджер не имеет возможности их расшифровать ни при каких обстоятельствах.
По истечении 15-дневного срока Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке мессенджера.
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