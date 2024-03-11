Только за последнюю неделю уничтожено три американских комплекса «Patriot» - Минобороны

16 марта — Mossovetinfo.ru — Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса «Patriot», боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire», более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, - сообщает Минобороны России.



Также сообщается, что Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения специальной военной операции, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях. Особое внимание при заслушивании командующих Министр обороны РФ обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы.



На командном пункте Министру обороны РФ были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.