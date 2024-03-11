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В России     16.03.2024 11:00

Только за последнюю неделю уничтожено три американских комплекса «Patriot» - Минобороны

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Теги:  Минобороны  Шойгу  СВО  Patriot  Vampire 

16 марта — Mossovetinfo.ru — Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса «Patriot», боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire», более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, - сообщает Минобороны России.

Также сообщается, что Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения специальной военной операции, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях. Особое внимание при заслушивании командующих Министр обороны РФ обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы.

На командном пункте Министру обороны РФ были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

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Теги: 
Минобороны  Шойгу  СВО  Patriot  Vampire 

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