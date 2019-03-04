4 марта. Mossovetinfo.ru – Минтранс разработал проект по введению в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистых зон, в которые будет запрещено заезжать транспорту с двигателями низкого экологического класса, сообщает «Коммерсантъ».



Проектом предусмотрено, что к октябрю текущего года Минтранс совместно с МВД разработают поправки в КоАП, в которых будет повышен штраф за проезд под знак «Экологически чистая зона». Этот знак был введен в ПДД летом 2018 года, на нем указывается разрешенный экологический класс двигателя. Штраф за проезд под этим знаком автомобиля, с неразрешенным экологическим классом двигателя, составляет 500 рублей, однако этот знак пока не применяется. Тем не менее предполагается, увеличение штрафа за это нарушение.



Кроме того, к октябрю Минпромторг должен разработать упрощенные правила присвоения экологического класса для старых машин. Экологический класс автомобиля начали заносить в ПТС только в 2008-2011 годах, в то время как около 20 миллионов автомобилей в России (около 30% от числа автомобилей в стране) имеют возраст в 10 и более лет, их экологический класс не определен.



Сообщается, что власти Москвы и Санкт-Петербурга должны будут сами определить экология каких районов страдает от тех или иных видов транспорта. Предполагается, что на первом этапе в первую очередь будут рассмотрены ограничения для грузовиков и автобусов.