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В России     24.06.2024 08:31

Трехдневный траур объявили в Дагестане

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Теги:  Дагестан  Махачкала  Дербент  теракты  траур 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Власти Дагестана объявили трехдневный траур, - 24, 25 и 26 июня, - после нападения боевиков в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главы региона.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов», — говорится в сообщении.

В дни траура на всей территории республики приспустят государственные флаги. В учреждениях культуры и телерадиокомпаниях Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Власти примут необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Накануне, глава региона Сергей Меликов по итогам экстренного заседания, в своем Telegram-канале сообщил:

➖ В Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей. Также уничтожены 6 боевиков;

➖ Этот день для Дагестана и всей страны – день трагедии;

➖ Мы понимаем, кто стоит за организацией терактов и какую цель они преследовали. Это нападение - попытка расколоть наше единство, но этому не бывать!

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Карта места

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Теги: 
Дагестан  Махачкала  Дербент  теракты  траур 

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