Трехдневный траур объявили в Дагестане

24 июня — Mossovetinfo.ru — Власти Дагестана объявили трехдневный траур, - 24, 25 и 26 июня, - после нападения боевиков в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главы региона.



«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов», — говорится в сообщении.



В дни траура на всей территории республики приспустят государственные флаги. В учреждениях культуры и телерадиокомпаниях Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Власти примут необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.



Накануне, глава региона Сергей Меликов по итогам экстренного заседания, в своем Telegram-канале сообщил:



➖ В Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей. Также уничтожены 6 боевиков;



➖ Этот день для Дагестана и всей страны – день трагедии;



➖ Мы понимаем, кто стоит за организацией терактов и какую цель они преследовали. Это нападение - попытка расколоть наше единство, но этому не бывать!