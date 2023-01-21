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В России     21.01.2023 17:51

Тренировка расчетов зенитных ракетных систем С-300 по отражению воздушных атак состоялась Подмосковье

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Теги:  Минобороны  С-300  атака  отражение  тренировка  Московская область 

21 января, Mossovetinfo.ru - В Подмосковье состоялась тренировка расчетов зенитных ракетных систем С-300 ЗВО по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны.

"Батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи", - отмечается в сообщении.

"Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", - также говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

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Карта места

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Теги: 
Минобороны  С-300  атака  отражение  тренировка  Московская область 

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