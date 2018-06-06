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В России     06.06.2018 15:59

Три московских учебных заведения возглавили рейтинг лучших вузов России

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Теги:  ВУЗы  рейтинги 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Три московских вуза – МГУ имени Ломоносова, МФТИ и МИФИ – возглавили список лучших российских вузов по рейтингу RAEX, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рейтингового агентства.

Отмечается, что все три московских вуза возглавляют рейтинг четвертый год подряд. По сравнению с прошлым годом, прежней осталось и десятка лучших вузов страны, однако некоторые учебные заведения поменялись в ней местами.

Четвертое место занял Санкт-Петербургский государственный университет, на пятое место вышла Высшая школа экономики (ВШЭ), которая ранее была шестой. Занявший в прошлом году пятое место МГИМО, опустился на шестую позицию. Также в десятку попали Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Рейтинг лучших ВУЗов России составляется рейтинговым агентством РАЭКС-Аналитика с 2012 года. При составлении рейтинга используются различные статистические показатели, а также результаты опросов, в которых принимают участие 30 тысяч респондентов: преподаватели и ученые, студенты, выпускники, работодатели.


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Карта места

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Теги: 
ВУЗы  рейтинги 

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