6 июня. Mossovetinfo.ru – Три московских вуза – МГУ имени Ломоносова, МФТИ и МИФИ – возглавили список лучших российских вузов по рейтингу RAEX, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рейтингового агентства.
Отмечается, что все три московских вуза возглавляют рейтинг четвертый год подряд. По сравнению с прошлым годом, прежней осталось и десятка лучших вузов страны, однако некоторые учебные заведения поменялись в ней местами.
Четвертое место занял Санкт-Петербургский государственный университет, на пятое место вышла Высшая школа экономики (ВШЭ), которая ранее была шестой. Занявший в прошлом году пятое место МГИМО, опустился на шестую позицию. Также в десятку попали Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Рейтинг лучших ВУЗов России составляется рейтинговым агентством РАЭКС-Аналитика с 2012 года. При составлении рейтинга используются различные статистические показатели, а также результаты опросов, в которых принимают участие 30 тысяч респондентов: преподаватели и ученые, студенты, выпускники, работодатели.
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