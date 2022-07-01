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В России     01.07.2022 12:35

ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

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Теги:  ЦБ  Банк России  кредит  переплата 

1 июля, Mossovetinfo.ru - Переплата по новым ипотечным кредитам в соответствии со вступающим в силу 3 июля в законе «О потребительском кредите (займе)» не может превышать среднерыночную более чем на треть, сообщает пресс-служба Банка России.

«Полная стоимость кредита (ПСК) включает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи заемщика — например, страховку и иные дополнительные услуги», — говорится в сообщении.

С 3 июля банки в кредитном договоре должны будут указывать полную стоимость потребкредита (или займа) в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.

Кроме того, с 3 июля в договоре же на оформление банковского вклада минимальная гарантированная ставка должна указываться на первой странице, в квадратной рамке, занимающей не менее 5% площади этой страницы. Условия вклада будут прописываться в наглядной форме: в виде таблицы, которая размещена на первой странице договора

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Теги: 
ЦБ  Банк России  кредит  переплата 

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