ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

1 июля, Mossovetinfo.ru - Переплата по новым ипотечным кредитам в соответствии со вступающим в силу 3 июля в законе «О потребительском кредите (займе)» не может превышать среднерыночную более чем на треть, сообщает пресс-служба Банка России.



«Полная стоимость кредита (ПСК) включает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи заемщика — например, страховку и иные дополнительные услуги», — говорится в сообщении.



С 3 июля банки в кредитном договоре должны будут указывать полную стоимость потребкредита (или займа) в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.



Кроме того, с 3 июля в договоре же на оформление банковского вклада минимальная гарантированная ставка должна указываться на первой странице, в квадратной рамке, занимающей не менее 5% площади этой страницы. Условия вклада будут прописываться в наглядной форме: в виде таблицы, которая размещена на первой странице договора