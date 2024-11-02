 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     15.11.2024 09:56

ЦБ отозвал лицензию у БКФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БФК  лицензия  отзыв  ЦБ 

15 ноября — Mossovetinfo.ru — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка корпоративного финансирования (БКФ) с 15 ноября. В заявлении регулятора говорится, что БКФ допускал нарушения федеральных законов в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе России.

Приказ ЦБ от 15 ноября предполагает назначение в БКФ временной администрации в лице ГК «Агентство страхования вкладов» (АСВ). Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Суммы вкладов будут возвращены клиентам банка в размере 100% остатка средств, если сумма вклада не превышает 1,4 млн руб. (включая проценты по вкладам).

Клиентами БКФ являются более 3,5 тыс. предприятий и более 9 тыс. физлиц.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БФК  лицензия  отзыв  ЦБ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:56 В России ЦБ отозвал лицензию у БКФ

13:46 Город (Москва и область) Бюджет Москвы на 2025-2027 годы принят Мосгордумой

13:21 Власть Депутат Гусев просит МВД поддержать инициативу о тревожной кнопке в приложениях такси

12:25 Город (Москва и область) Мосгордума намерена разрешить правительству Москвы переводить ООПТ в территории под застройку

08:35 Происшествия ФСБ России пресечена операция ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

Актуальные материалы

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru