ЦБ отозвал лицензию у БКФ

15 ноября — Mossovetinfo.ru — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка корпоративного финансирования (БКФ) с 15 ноября. В заявлении регулятора говорится, что БКФ допускал нарушения федеральных законов в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе России.



Приказ ЦБ от 15 ноября предполагает назначение в БКФ временной администрации в лице ГК «Агентство страхования вкладов» (АСВ). Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Суммы вкладов будут возвращены клиентам банка в размере 100% остатка средств, если сумма вклада не превышает 1,4 млн руб. (включая проценты по вкладам).



Клиентами БКФ являются более 3,5 тыс. предприятий и более 9 тыс. физлиц.