ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Платина»

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Платина» сообщается на официальном сайте Банка России.



На 1 сентября банк «Платина» по величине активов занимал 246-е место в банковской системе Российской Федерации.



Банк «Платина» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.