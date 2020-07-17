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В России     17.07.2020 10:21

ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

17 июля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 17 июля лицензию у московского банка «Кузнецкий мост», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 июля 2020 года, банк «Кузнецкий мост» занимал 362-е место в банковской системе РФ.

Банк «Кузнецкий мост» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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