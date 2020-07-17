17 июля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 17 июля лицензию у московского банка «Кузнецкий мост», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 июля 2020 года, банк «Кузнецкий мост» занимал 362-е место в банковской системе РФ.
Банк «Кузнецкий мост» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.
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