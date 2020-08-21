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В России     21.08.2020 10:55

ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Славянский кредит»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 21 августа лицензию у московского банка «Славянский кредит», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 августа 2020 года, «Славянский кредит» занимал 287-е место в банковской системе РФ.

Банк «Славянский кредит» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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