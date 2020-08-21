21 августа. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 21 августа лицензию у московского банка «Славянский кредит», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 августа 2020 года, «Славянский кредит» занимал 287-е место в банковской системе РФ.



Банк «Славянский кредит» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.