17 июля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 17 июля лицензию у московского «Проминвестбанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 июля 2020 года, «Проминвест» занимал 236-е место в банковской системе РФ.



«Проминвестбанк» - не является участником системы страхования вкладов. Однако по данным ЦБ РФ имеющихся активов достаточно для удовлетворения требований кредиторов.



Ранее стало известно, что с 17 июля была аннулирована лицензия московского банка «Кузнецкий Мост».