19 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 19 октября лицензию у московского банка «Риал-кредит», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 октября, «Риал-кредит» занимал 417-е место в банковской системе РФ.
В банке назначена временная администрация. Банк «Риал-кредит» не является участником системы страхования вкладов.
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