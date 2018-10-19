19 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 19 октября лицензию у московского банка «Риал-кредит», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 октября, «Риал-кредит» занимал 417-е место в банковской системе РФ.



В банке назначена временная администрация. Банк «Риал-кредит» не является участником системы страхования вкладов.