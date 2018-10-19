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В России     19.10.2018 09:37

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  баник  лицензии 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 19 октября лицензию у московского банка «Риал-кредит», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 октября, «Риал-кредит» занимал 417-е место в банковской системе РФ.

В банке назначена временная администрация. Банк «Риал-кредит» не является участником системы страхования вкладов.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  баник  лицензии 

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