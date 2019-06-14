14 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк впервые ключевую ставку до 7,5% решение было принято на заседании совета директоров ЦБ РФ, сообщается на официальном сайте Ценробанка.



В прошлом году ЦБ РФ дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. В апреле 2019 года ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 7,75% годовых. Таким образом, сегодняшнее понижение ключевой ставки стало первым в 2019 году.



Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.