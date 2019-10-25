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В России     25.10.2019 14:34

ЦБ РФ впервые за два года понизил ключевую ставку сразу на 0,5% - до 6,5%

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Теги:  ЦБ РФ  ключевая ставка  Банк России  Центробанк 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Центробанк впервые за последние два года понизил ключевую ставку сразу на 0,5% - до 6,5%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Сообщается, что такое резкое снижение ключевой ставки обусловлено тем, что замедление инфляции происходит быстрее чем ожидалось и инфляционные ожидания продолжают снижаться.

Ранее, в июне, июле и сентябре Цб РФ снижал ключевую ставку на 0,25%. В предыдущий раз сразу на 0,5% ключевая ставка была снижена в декабре 2017 года.

Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.


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Теги: 
ЦБ РФ  ключевая ставка  Банк России  Центробанк 

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