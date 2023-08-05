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В России
15.08.2023, 13:11
ЦБ внепланово повысил ставку до 12%
15 августа — Mossovetinfo.ru — Центробанк внепланово повысил ключевую ставку впервые с февраля 2022 год, на фоне ослаб...
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В России
14.08.2023, 09:26
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года
14 августа — Mossovetinfo.ru — Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года,свидет...
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В России
05.08.2023, 11:14
Танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки дрона рядом с Керченским проливом
5 августа — Mossovetinfo.ru — Российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии на...