ЦБ внепланово повысил ставку до 12%

15 августа — Mossovetinfo.ru — Центробанк внепланово повысил ключевую ставку впервые с февраля 2022 год, на фоне ослабления рубля она выросла с 8,5% годовых до 12%.



Банк России не исключает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора. Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году.



В то же время ЦБ отметил, что повышение ключевой ставки до 12% годовых направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.