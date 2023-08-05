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В России     15.08.2023 13:11

ЦБ внепланово повысил ставку до 12%

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Теги:  ЦБ  ЦБ России  регулятор  ключевая ставка  12% 

15 августа — Mossovetinfo.ru — Центробанк внепланово повысил ключевую ставку впервые с февраля 2022 год, на фоне ослабления рубля она выросла с 8,5% годовых до 12%.

Банк России не исключает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора. Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году.

В то же время ЦБ отметил, что повышение ключевой ставки до 12% годовых направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

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Теги: 
ЦБ  ЦБ России  регулятор  ключевая ставка  12% 

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