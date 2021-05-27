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В России     27.05.2021 18:53

Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

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Теги:  вакцинация  коронавирус  COVID-19 

27 мая. Mossovetinfo.ru — В России от коронавируса полностью привиты около 10% граждан, заявил на конгрессе «Оргздрав - 2021» руководитель лаборатории центра имени Гамалеи Владимир Гущин, сообщает «Интерфакс».

Гущин отметил, что динамика вакцинации в России низкая, по сравнению с другими странами, и подчеркнул, что в тех странах, где от коронавируса привились 50% населения и более отмечается как падение заболеваемости, так и падение смертности от коронавируса.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает и необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», - заявил Гущин.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса и заявил, что граждане должны сами осознать необходимость сделать прививку.

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Теги: 
вакцинация  коронавирус  COVID-19 

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