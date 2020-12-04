4 декабря. Mossovetinfo.ru - Центральный банк России приказом от 4 декабря отозвал лицензию у подмосковного «Дом-банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 ноября 2020 года, «Дом-банк» занимал 384-е место в банковской системе РФ.
«Дом-банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.
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