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В России     04.12.2020 10:42

Центробанк аннулировал лицензию подмосковного «Дом-банка»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Центральный банк России приказом от 4 декабря отозвал лицензию у подмосковного «Дом-банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 ноября 2020 года, «Дом-банк» занимал 384-е место в банковской системе РФ.

«Дом-банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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