4 декабря. Mossovetinfo.ru - Центральный банк России приказом от 4 декабря отозвал лицензию у подмосковного «Дом-банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 ноября 2020 года, «Дом-банк» занимал 384-е место в банковской системе РФ.



«Дом-банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.