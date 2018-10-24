24 октября. Mossovetinfo.ru – Центробанк России выступил с предложением ограничить процентные ставки по потребительским кредитам и займам, соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены, сообщает РБК.
Центробанк предлагает с 1 июля 2019 года ограничить ставку по потребительским кредитам и займам до 1% в день. До этого момента ставка не должна превышать 1,5% в день. Кроме того, ставка по кредиту в любой день не должна больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита, которое рассчитывается по 100 крупнейшим кредитным организациям за предыдущий квартал.
Кроме того, предлагается ограничить возможность для микрофинансовых организаций взимать проценты и штрафы по потребительским кредитам после того, как сумма штрафов и процентов достигнет 2,5% от суммы кредита, а с июля 2019 года – 2%. В настоящее время МФО не имеют штрафы и проценты по кредитам, выданным сроком до 1 года, с того момента как их общая сумма в три раза превысит сумму займа.
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