24 апреля. Mossovetinfo.ru – Совет директоров Центробанка в пятницу, 24 апреля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5% - до 5,5%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



До такого низкого значения ЦБ РФ не снижал ключевую ставку с 2014 года.



Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.