Другие материалы
-
В России
24.04.2020, 14:35
Среди зараженных коронавирусом растет число бессимптомных больных - Роспотребнадзор
24 апреля. Mossovetinfo.ru –Среди зараженных коронавирусом россиян растет число людей, у которых заболевание проходит бессимптомно, сообщила на заседании президиума Координационного совета по борьб...
-
В России
24.04.2020, 13:54
Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Совет директоров Центробанка в пятницу, 24 апреля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5% - до 5,5%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. До такого низк...
-
В России
24.04.2020, 10:36
В России за сутки выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
24 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5849 случая заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в России зафиксировано 6...