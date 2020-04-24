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В России     24.04.2020 13:54

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года

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Теги:  ЦБ РФ  ключевая ставка 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Совет директоров Центробанка в пятницу, 24 апреля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5% - до 5,5%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

До такого низкого значения ЦБ РФ не снижал ключевую ставку с 2014 года.

Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.


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Теги: 
ЦБ РФ  ключевая ставка 

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