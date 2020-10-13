13 октября. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года число краж средств со счетов граждан выросло вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Сообщается, что всего в январе-августе количество краж средств с банковских счетов граждан было зафиксировано 107,2 тысячи раз, что вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. Каждый пятый случай кражи связан с кражей средств с банковских счетов.
В Центробанке отметили, что в 2020 году резко выросла активность хакерских группировок. Помимо роста краж средств со счетов граждан, также вдвое выросло количество случаев мошенничества, произведенного с использованием электронных средств платежа.
Помимо этого, в Центробанке отметили, что по сравнению с прошлым годом в четыре раза выросло количество телефонных атак на граждан.
Эксперты объясняют рост активности хакерских группировок и рост преступлений в киберсфере пандемией коронавируса, а также общим ростом цифровизации жизни.
12:06 Город (Москва и область) Мосгорсуд вновь ввел ограничения в судах города из-за ситуации с коронавирусом
11:54 Происшествия Подозреваемый в убийстве людей в Нижегородской области найден мертвым
10:59 В России Центробанк сообщил о двукратном росте краж денег со счетов граждан
10:46 В России Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России
10:40 Общество В России за сутки зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса с начала пандемии
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты
16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации
12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября