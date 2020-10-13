13 октября. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года число краж средств со счетов граждан выросло вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.



Сообщается, что всего в январе-августе количество краж средств с банковских счетов граждан было зафиксировано 107,2 тысячи раз, что вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. Каждый пятый случай кражи связан с кражей средств с банковских счетов.



В Центробанке отметили, что в 2020 году резко выросла активность хакерских группировок. Помимо роста краж средств со счетов граждан, также вдвое выросло количество случаев мошенничества, произведенного с использованием электронных средств платежа.



Помимо этого, в Центробанке отметили, что по сравнению с прошлым годом в четыре раза выросло количество телефонных атак на граждан.



Эксперты объясняют рост активности хакерских группировок и рост преступлений в киберсфере пандемией коронавируса, а также общим ростом цифровизации жизни.