23 сентября. Mossovetinfo.ru - По итогам августа цены на лекарства в России выросли почти на 9%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Сообщается, что в августе цены на лекарства и медицинские товары выросли на 8,4% по сравнению с августом прошлого года. С начала года цены на лекарства выросли на 6%.
При этом, на отдельные лекарства и товары рост цен оказался существенно выше средних показателей. Йод подорожал на 29% по сравнению с прошлым годом, линекс - на 28%, ртутные термометры - на 27%. Бинты стали дороже 19%, анальгин, троксерутин, настойка пустырника - на 18%, аспирин - на 16%, валидол - на 14%.
По мнению экспертов цены на лекарства продолжат рост, до конца года средняя стоимость лекарств и медицинских товаров может вырасти еще на 10%.
Специалисты объясняют подорожание лекарств зависимостью от импортного сырья, которое дорожает на фоне падения рубля, введением с 1 июля обязательной маркировки маркировки, ажиотажным спросом на некоторые лекарства в период самоизоляции, а также традиционным осенним ростом простудных и вирусных заболеваний.
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