30 сентября. Mossovetinfo.ru – Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.
Цены могут вырасти из-за того, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции. Кроме того, с лета нынешнего года уже идет эксперимент по ее маркировке.
Эксперты считают, что запуск двух систем контроля создаст дополнительные расходы для бизнеса, в связи с чем вырастут цены.
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